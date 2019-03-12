RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дарницьку площу
готують до ремонту

Дарницьку площу готують до ремонту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:49

Дарницьку площу готують до ремонту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй страниці в Facebook заступник голови КГГА Дмитро Давтян.

Дивися повний текст Дарницьку площу готують до ремонту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:50

Проблема Дарницкой площади не в покрытии, а в перегруженности транспортом с разных направлений. Давно напрашивается двухуровневая развязка. Во время запланированного ремонта возникнут длиннющие пробки, поэтому лучше бы они не трогали площадь до накопления средств для строительства развязки.
avk
 
Повідомлень: 843
З нами з: 20.03.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:21

Re: Дарницьку площу готують до ремонту

Это Ленинградская площадь?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 08.10.15
Подякував: 576 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Верховній Раді готують пільги для власників авто на... 1, 2
R2 » Вів 14 тра, 2019 21:33
19 1069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 21:20
Вкладчик1234
Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман
R2 » Сер 24 кві, 2019 15:53
6 457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 02:36
oleg_kostetsky
В Мінінфраструктури дали прогноз ремонту доріг до 2022 року
R2 » Вів 12 бер, 2019 16:48
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2019 16:48
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73018)
08.07.2019 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron