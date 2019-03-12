Про це повідомив на своїй страниці в Facebook заступник голови КГГА Дмитро Давтян.
Дивися повний текст Дарницьку площу готують до ремонту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:49
Дарницьку площу готують до ремонту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дарницьку площу готують до ремонту.
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:50
Проблема Дарницкой площади не в покрытии, а в перегруженности транспортом с разных направлений. Давно напрашивается двухуровневая развязка. Во время запланированного ремонта возникнут длиннющие пробки, поэтому лучше бы они не трогали площадь до накопления средств для строительства развязки.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:21
Re: Дарницьку площу готують до ремонту
Это Ленинградская площадь?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
|