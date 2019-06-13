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Mercedes запропонував зручне
рішення для великих...

Mercedes запропонував зручне рішення для великих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:49

Mercedes запропонував зручне рішення для великих...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший представник SUV в модельному ряді розкішного бренду став ще більшим. Однак в компанії запропонували нову технологію, яка допомагає водієві орієнтуватися у вузькому просторі.

Дивися повний текст Mercedes запропонував зручне рішення для великих позашляховиків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:49

"зручне рішення для великих позашляховиків" - де воно?
v_golub
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