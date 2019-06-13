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Mercedes запропонував зручне рішення для великих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший представник SUV в модельному ряді розкішного бренду став ще більшим. Однак в компанії запропонували нову технологію, яка допомагає водієві орієнтуватися у вузькому просторі.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:49
"зручне рішення для великих позашляховиків" - де воно?
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