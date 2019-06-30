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Економіка України зростає 14 кварталів поспіль - міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:12
Пропонуємо до обговорення:
Це створює сприятливі умови для залучення інвестицій в нашу країну.
Дивися повний текст Економіка України зростає 14 кварталів поспіль - міністр фінансів
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:12
так растет что еще и до 2013 года не доросла, даже с учетом инфляции
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:54
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