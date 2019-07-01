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В Україну вперше доставили
партію нафти з США

В Україну вперше доставили партію нафти з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:52

В Україну вперше доставили партію нафти з США

Пропонуємо до обговорення:
Вперше в історії України з США була доставлена ​​партія нафти, яку прийняв порт в Одесі.

Дивися повний текст В Україну вперше доставили партію нафти з США.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:52

А поближе ничего не нашлось?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:55

Развитие партнёрских отношений это верный курс на пути по укреплению международной дружбы двух стран.
cia
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