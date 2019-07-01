Вперше в історії України з США була доставлена партія нафти, яку прийняв порт в Одесі.
Дивися повний текст В Україну вперше доставили партію нафти з США.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:52
В Україну вперше доставили партію нафти з США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну вперше доставили партію нафти з США.
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:55
Развитие партнёрских отношений это верный курс на пути по укреплению международной дружбы двух стран.
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10
blueiceua
Когда Украина по уровню демократии обойдёт Штаты и сможет всему миру "рассказывать" как это круто тогда может ближе и найдётся. ) Впрочем нефть везде разная и не обязательно она должна перерабатываться на бензин и дизельку. Может по этому штатовская и подошла кременчугскому НПЗ.
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