Вперше в історії України з США була доставлена партія нафти, яку прийняв порт в Одесі.
Дивися повний текст В Україну вперше доставили партію нафти з США.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:52
В Україну вперше доставили партію нафти з США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну вперше доставили партію нафти з США.
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:55
Развитие партнёрских отношений это верный курс на пути по укреплению международной дружбы двух стран.
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10
blueiceua
Когда Украина по уровню демократии обойдёт Штаты и сможет всему миру "рассказывать" как это круто тогда может ближе и найдётся. ) Впрочем нефть везде разная и не обязательно она должна перерабатываться на бензин и дизельку. Может по этому штатовская и подошла кременчугскому НПЗ.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:33
Re: В Україну вперше доставили партію нафти з США
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:37
Простите, а во что еще можно перерабатывать? Мазут получиться автоматически при любой перегонке. В авиационный керосин? C учетом того, что от Восточного побережья США до Одессы 10 тыс. км, боюсь экономический эффект будет таким же, как от аппалачского угля.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:44
Волгарь,
Сфера нефтехимии очень велика. На данный момент ссылку дать не могу, но по памяти она занимает 40% нефтепереработки (60% сжигается). А для мазута есть пиролиз и крекинг, ну а там разные варианты.)
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:50
Джон,
Для добычи и транспортировки нефти галогенпроизводные углеводородов уж слишком дороги. Не вводите людей в заблуждение.
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