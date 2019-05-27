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Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:53
Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Ігор Коломойський оцінює свої статки в 7,5-8 млрд доларів.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:53
Как раз столько он из "Привата" вывел.
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