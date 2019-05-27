Бізнесмен Ігор Коломойський оцінює свої статки в 7,5-8 млрд доларів.
Дивися повний текст Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:53
Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів
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Дивися повний текст Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:44
Підказка прокурорам - з жиртряса є що взяти. А то розказує про бідне життя на 20 тисяч в тиждень.
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