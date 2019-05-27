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Коломойський оцінив свої
активи в мільярди доларів

Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:53

Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Ігор Коломойський оцінює свої статки в 7,5-8 млрд доларів.

Дивися повний текст Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів.
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Как раз столько он из "Привата" вывел.
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Підказка прокурорам - з жиртряса є що взяти. А то розказує про бідне життя на 20 тисяч в тиждень.
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Бенифация давно потрусить пора. Пусть обоснует как заработал, сказочник.
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