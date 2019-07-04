Зеленський додав, що якщо якесь юридичне вирішення проблеми буде знайдено раніше, то ним також скористаються.
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за авто на \"єврономерах\".
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:14
Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за авто на \"єврономерах\".
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:15
Дивно чути, що проблема це штрафи, а не самі євробляхи та, власне, їхні "власники".
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:26
Власники "євроблях" - це голоси виборців, тому до виборів їх ображати не можна. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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