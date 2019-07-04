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Зеленський розповів, коли
вирішить проблему штрафів за...

Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:14

Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський додав, що якщо якесь юридичне вирішення проблеми буде знайдено раніше, то ним також скористаються.

Дивися повний текст Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:15

Дивно чути, що проблема це штрафи, а не самі євробляхи та, власне, їхні "власники".
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:26

  0mage0 написав:Дивно чути, що проблема це штрафи, а не самі євробляхи та, власне, їхні "власники".

Власники "євроблях" - це голоси виборців, тому до виборів їх ображати не можна. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:55

  NetSerpent написав:
  0mage0 написав:Дивно чути, що проблема це штрафи, а не самі євробляхи та, власне, їхні "власники".

Власники "євроблях" - це голоси виборців, тому до виборів їх ображати не можна. )))


по сравнению с владельцами легальных машин х****** мизер - вот их как раз дразнить попустительством в отношении х****** не стоит
PV
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