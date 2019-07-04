Зеленський додав, що якщо якесь юридичне вирішення проблеми буде знайдено раніше, то ним також скористаються.
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за авто на \"єврономерах\".
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:14
Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за авто на \"єврономерах\".
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:15
Дивно чути, що проблема це штрафи, а не самі євробляхи та, власне, їхні "власники".
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:26
Власники "євроблях" - це голоси виборців, тому до виборів їх ображати не можна. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:55
по сравнению с владельцами легальных машин х****** мизер - вот их как раз дразнить попустительством в отношении х****** не стоит
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:17
Не барское дело этой хренью заниматься. Опять утонем в "косметике", а базовые вопросы так и останутся за кадром. Правильно было бы с такими вопросами посылать в сад. Если есть правонарушение карать беспощадно согласно действующего законодательства. Если Зеленский будет подстраиваться под те или иные группы по "интересам" толку не будет, разве что под выборы кинуть малую косточку (надо же большинство в парламенте как то организовать), а потом все равно карать Увы но наш народ понимает только кнут, протянешь пряник, оттяпают всю руку
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:39
хай краще відмінить драконівські податки мита і коефіцієнти , досить захищати китайського виробника і буде всім щастя
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