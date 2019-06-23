Минулого тижня курс долара до гривні знову істотно знизився на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:19
Чого чекати від курсу цього тижня?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:04
Чому зникли з усіх сегментів оголошень купівлі-продажу валют об"єми торгів (купівлі-продажі валют)! Готуємось до гіршого, чи тепер доступ до інформації також є платний і потрібно виходити з "фінанс.юа? Чи "фінанс.юа" перестає бути об"єктивним порталом, "фільтрує" інформацію і починає заробляти на "своїй цільовій аудиторі"?
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:18
Шановний oleg_kovtun100! Що Ви маєте на увазі?
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З пов.
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