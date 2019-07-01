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МВФ може продовжити переговори
з Україною у вересні

МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:28

МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після позачергових виборів Верховної Ради і можливого призначення нового складу Кабінету Міністрів.

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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:28

От шо то нет ни Пети ни МВФ ни "Лерки - прохффесионалки" и курс гривны укрепляется....
Джон
 
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