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В "Укравтодорі" показали
фото нового бетонного шосе

В "Укравтодорі" показали фото нового бетонного шосе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:17

В "Укравтодорі" показали фото нового бетонного шосе

Пропонуємо до обговорення:
Востаннє ремонтні роботи тут проводилися наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:17

12 км Карл! Этой б*** трассой уже 5-й год пиарятся. А в итоге даже 3 фотки нельзя сделать чтобы от них не хотелось рыдать в голос.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:26

Ще місяць - і буде 2 роки з дати початку будівництва...
А що до ремонту - тут брехня. На даній трасі кожен рік по декілька разів виконують ямковий ремонт. Чи така трата коштів вже не котирується?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:30

vitali_kalinin
Главное чтоб этот пиар не превратился в позор как в Казахстане, буквально за пару лет.(
himikjus
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37

Аж 12 км.
Это что демоверсия что ли?
При расстояниях в Украине 12 км даже до соседнего райцентра не хватит.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:29

blueiceua,
Это не демоверсия - это "трейлер")
Дата официальной версии - ну, даже писать не буду...))
himikjus
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:39

Дядя Вова уже автодорожный мост закончил с подъездными путями, на подходе ж/д. А тут развязку несколько лет мусолят. Безусловно, она в том месте очень нужна, ибо по второстепенной дороге Днепропетровск - Решетиловка в ожидании пересечения главной дороги там собиралось аж 3-4 машины в часы пик (обычно - ни одной или одна). Вместо того, чтобы на второстепенной дороге потерять там минуту, уже несколько лет теряют по 10 в ожидании, пока кто-то из вереницы на главной сжалится и пропустит.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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