Востаннє ремонтні роботи тут проводилися наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років.
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" показали фото нового бетонного шосе.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:17
В "Укравтодорі" показали фото нового бетонного шосе
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" показали фото нового бетонного шосе.
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:17
12 км Карл! Этой б*** трассой уже 5-й год пиарятся. А в итоге даже 3 фотки нельзя сделать чтобы от них не хотелось рыдать в голос.
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:26
Ще місяць - і буде 2 роки з дати початку будівництва...
А що до ремонту - тут брехня. На даній трасі кожен рік по декілька разів виконують ямковий ремонт. Чи така трата коштів вже не котирується?
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:30
vitali_kalinin
Главное чтоб этот пиар не превратился в позор как в Казахстане, буквально за пару лет.(
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37
Аж 12 км.
Это что демоверсия что ли?
При расстояниях в Украине 12 км даже до соседнего райцентра не хватит.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:29
blueiceua,
Это не демоверсия - это "трейлер")
Дата официальной версии - ну, даже писать не буду...))
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:39
Дядя Вова уже автодорожный мост закончил с подъездными путями, на подходе ж/д. А тут развязку несколько лет мусолят. Безусловно, она в том месте очень нужна, ибо по второстепенной дороге Днепропетровск - Решетиловка в ожидании пересечения главной дороги там собиралось аж 3-4 машины в часы пик (обычно - ни одной или одна). Вместо того, чтобы на второстепенной дороге потерять там минуту, уже несколько лет теряют по 10 в ожидании, пока кто-то из вереницы на главной сжалится и пропустит.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:28
summacut
Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги. Адже від Решетилівки до цієї розвязки йде нормальна дорога. З єдиним мінусов - дуже сильно пилить.
В 2017-му році був в Білорусії - так там регіональних доріг - грунтові. Але вони настільки рівні - що навіть наші нові дороги набагато кривіші. Там ідеш 120 по грунту і склінка кави навіть не взбовтнеться. А при 120 по трасі Київ - Полтава, дай бог, аби не перекинулася.
Як кажуть: "істіна постігаєтса в спорє ілі сравнєнії".
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:04
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