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В "Укравтодорі" показали фото нового бетонного шосе
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:05
jeugen написав:summacut
Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги. Адже від Решетилівки до цієї розвязки йде нормальна дорога. З єдиним мінусов - дуже сильно пилить.
В 2017-му році був в Білорусії - так там регіональних доріг - грунтові. Але вони настільки рівні - що навіть наші нові дороги набагато кривіші. Там ідеш 120 по грунту і склінка кави навіть не взбовтнеться. А при 120 по трасі Київ - Полтава, дай бог, аби не перекинулася.
Як кажуть: "істіна постігаєтса в спорє ілі сравнєнії".
Тада с кизяка и соломы надо строить! Оно само то будет. Походу вас услышали.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:18
Звучит как издевательство.....и главное не скажешь "Пусть Китайцы или Турки строят"....потому что они же и строят....где этот ОНУР работает там ж*** на века.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:36
jeugen написав:
Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги.
Уж навчылысь так навчылысь. Только, почему-то, плоды навчания не применили на той долгоиграющей стройке.
Вжарим томосом по автокефалии
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