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В "Укравтодорі" показали
фото нового бетонного шосе

В "Укравтодорі" показали фото нового бетонного шосе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:05

  jeugen написав:summacut
Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги. Адже від Решетилівки до цієї розвязки йде нормальна дорога. З єдиним мінусов - дуже сильно пилить.
В 2017-му році був в Білорусії - так там регіональних доріг - грунтові. Але вони настільки рівні - що навіть наші нові дороги набагато кривіші. Там ідеш 120 по грунту і склінка кави навіть не взбовтнеться. А при 120 по трасі Київ - Полтава, дай бог, аби не перекинулася.
Як кажуть: "істіна постігаєтса в спорє ілі сравнєнії".

Тада с кизяка и соломы надо строить! Оно само то будет. Походу вас услышали.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:18

Звучит как издевательство.....и главное не скажешь "Пусть Китайцы или Турки строят"....потому что они же и строят....где этот ОНУР работает там ж*** на века.
yurecgod
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:36

  jeugen написав:Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги.


Уж навчылысь так навчылысь. Только, почему-то, плоды навчания не применили на той долгоиграющей стройке.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:52

  yurecgod написав:Звучит как издевательство.....и главное не скажешь "Пусть Китайцы или Турки строят"....потому что они же и строят....где этот ОНУР работает там ж*** на века.

согласен весь Львов онур делает ну что сказать ... то что вы написали Ж-О_П_а
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:53

Re: В

жаль что нас никто не читает ...:) а если и читает то болт ложил
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:29

  jeugen написав:..
В 2017-му році був в Білорусії - так там регіональних доріг - грунтові. ..

Где вы их там нашли? Я исколесил Белку по всем направлениям и обл центрам - хдэээ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:00

sequence
Трасса Мінськ-Гомель. Метр вліво, метр вправо - гунтові дороги. Аналогічно трасса Смаргонь-Наваргудак, все навколо неї - грунт.
Це я вказую тільки ті дороги, по яким сам їздив. Я тоді поїхав в замок Ольшанських. З Мінська до Сматри їхав по асфальту, а з Сматри до Гальшан - грунт, але він настільки рівний, що я був дуже шокований.
Потім по дорозі з Мінська в Київ - пішов не в ту сторону і коли дружина увімкнула навігатор для перевірки шляху - він повів грунтовою дорогою. І от по ній я вже йшов 120. Тільки на поворотах було страшнувато.
jeugen
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