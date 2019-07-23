|
|
|
В "Укравтодорі" показали фото нового бетонного шосе
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:05
jeugen написав:summacut
Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги. Адже від Решетилівки до цієї розвязки йде нормальна дорога. З єдиним мінусов - дуже сильно пилить.
В 2017-му році був в Білорусії - так там регіональних доріг - грунтові. Але вони настільки рівні - що навіть наші нові дороги набагато кривіші. Там ідеш 120 по грунту і склінка кави навіть не взбовтнеться. А при 120 по трасі Київ - Полтава, дай бог, аби не перекинулася.
Як кажуть: "істіна постігаєтса в спорє ілі сравнєнії".
Тада с кизяка и соломы надо строить! Оно само то будет. Походу вас услышали.
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 394
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:18
Звучит как издевательство.....и главное не скажешь "Пусть Китайцы или Турки строят"....потому что они же и строят....где этот ОНУР работает там ж*** на века.
-
yurecgod
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 25.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:36
jeugen написав:
Зато в Україні навчилися будувати грунтові дороги.
Уж навчылысь так навчылысь. Только, почему-то, плоды навчания не применили на той долгоиграющей стройке.
Вжарим томосом по автокефалии
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1537
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:52
yurecgod написав:
Звучит как издевательство.....и главное не скажешь "Пусть Китайцы или Турки строят"....потому что они же и строят....где этот ОНУР работает там ж*** на века.
согласен весь Львов онур делает ну что сказать ... то что вы написали Ж-О_П_а
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1144
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1911 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:53
жаль что нас никто не читает ...
а если и читает то болт ложил
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1144
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1911 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:29
jeugen написав:
..
В 2017-му році був в Білорусії - так там регіональних доріг - грунтові. ..
Где вы их там нашли? Я исколесил Белку по всем направлениям и обл центрам - хдэээ?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2749
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:00
sequence
Трасса Мінськ-Гомель. Метр вліво, метр вправо - гунтові дороги. Аналогічно трасса Смаргонь-Наваргудак, все навколо неї - грунт.
Це я вказую тільки ті дороги, по яким сам їздив. Я тоді поїхав в замок Ольшанських. З Мінська до Сматри їхав по асфальту, а з Сматри до Гальшан - грунт, але він настільки рівний, що я був дуже шокований.
Потім по дорозі з Мінська в Київ - пішов не в ту сторону і коли дружина увімкнула навігатор для перевірки шляху - він повів грунтовою дорогою. І от по ній я вже йшов 120. Тільки на поворотах було страшнувато.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 651
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|