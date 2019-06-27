Вже з жовтня 2019 року в Україні має з'явитися в готівковому обігу банкнота нового високого номіналу - 1000 гривень.
Дивися повний текст Як українці оцінюють появу купюри в 1000 гривень (опитування).
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:22
Як українці оцінюють появу купюри в 1000...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українці оцінюють появу купюри в 1000 гривень (опитування).
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:22
Хех)) 4-м процентам понравился голубовато-розовый фон!) Такие не размножаются...))))
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