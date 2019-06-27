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Як українці оцінюють
появу купюри в 1000...

Як українці оцінюють появу купюри в 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:22

Як українці оцінюють появу купюри в 1000...

Пропонуємо до обговорення:
Вже з жовтня 2019 року в Україні має з'явитися в готівковому обігу банкнота нового високого номіналу - 1000 гривень.

Дивися повний текст Як українці оцінюють появу купюри в 1000 гривень (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:22

Хех)) 4-м процентам понравился голубовато-розовый фон!) Такие не размножаются...))))
himikjus
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:00

А чому щодо української купюри опитували москвинів, а не українців?
0mage0
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