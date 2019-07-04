У Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") представили Стратегію розвитку доріг територіального значення на 2020-2024 рр.
Дивися повний текст Територіальні дороги України будуть відновлювати за трьома технологіями.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:25
Територіальні дороги України будуть відновлювати за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Територіальні дороги України будуть відновлювати за трьома технологіями.
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:25
но как-то странно, что во всех трех случаях укатывать в каждый километр нужно 6 млн.
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