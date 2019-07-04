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Територіальні дороги України
будуть відновлювати за...

Територіальні дороги України будуть відновлювати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:25

Територіальні дороги України будуть відновлювати за...

Пропонуємо до обговорення:
У Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") представили Стратегію розвитку доріг територіального значення на 2020-2024 рр.

Дивися повний текст Територіальні дороги України будуть відновлювати за трьома технологіями.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:25

но как-то странно, что во всех трех случаях укатывать в каждый километр нужно 6 млн.
Tamagoch
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