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У Lotus знайшли «живе» ім'я
для майбутнього кросовера

У Lotus знайшли «живе» ім'я для майбутнього кросовера
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:29

У Lotus знайшли «живе» ім'я для майбутнього кросовера

Пропонуємо до обговорення:
Ім'я для своєї новинки компанія Lotus офіційно підтвердила на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Як повідомили в керівництві, ім'я Evija, що в перекладі означає «живий», дуже доречне - адже гіперкар, раніше відомий під ім'ям Type 130, стане першим електричним гіперкаром британського автовиробника.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:29

и снова позор профессии.... кроссовер или гиперкар все-таки? )
Tamagoch
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