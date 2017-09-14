Літо — сезон сонця, тепла, і звичайно ж відпочинку.
Дивися повний текст 📌 Скільки ви готові витратити (витратили) на відпочинок цього літа?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 16:16
Скільки ви готові витратити (витратили) на...
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Дивися повний текст 📌 Скільки ви готові витратити (витратили) на відпочинок цього літа?.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:16
Опрос составлял явно холостяк. Когда речь идет о семейном отдыхе, порядок цифр совсем другой)
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:39
Тут вообще непонятно что понимать под отдыхом. Съездить куда-то на выходных на это отдых ? У меня как-то получается, что в отпуск на лето на планирую. но на отдых (поездки на море на выходные, бары и т.д.) выходит приличная сумма.
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