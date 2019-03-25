Про це йдеться на сайті "Укртелекому".
Дивися повний текст Укртелеком розпочав підключення абонентів до новозбудованої оптичної мережі.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
Укртелеком розпочав підключення абонентів до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком розпочав підключення абонентів до новозбудованої оптичної мережі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
годная новость, надеюсь конкуренция заставит поднять качество услуги моего местного провайдера.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:54
Re: Укртелеком розпочав підключення абонентів до...
К оптической сети по технологии GPON невозможно прикрутить xDSL-модем (роутер).
GPON и xDSL по природе своей разные технологии
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