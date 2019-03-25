Про це йдеться на сайті "Укртелекому".
Дивися повний текст Укртелеком розпочав підключення абонентів до новозбудованої оптичної мережі.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
Укртелеком розпочав підключення абонентів до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком розпочав підключення абонентів до новозбудованої оптичної мережі.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
годная новость, надеюсь конкуренция заставит поднять качество услуги моего местного провайдера.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:54
Re: Укртелеком розпочав підключення абонентів до...
К оптической сети по технологии GPON невозможно прикрутить xDSL-модем (роутер).
GPON и xDSL по природе своей разные технологии
Команда finance.ua, не позорьтесь такими справками.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:43
Чтоб вы понимали, OLT идут наборные(например на 4 платы или 8(есть больше). У Huawei(а именно с ними контракт УТ заключали) есть платы как Epon, так и Gpon, xDSL.
Так что вы далеко мимо. Ну и да, в населенных пунктах активно тянут PON подрядчики УТ. Средняя цена - 16 грн\м. Это при том, что средний чек по Украине на данную работу 3-6грн\м. Но простым смертным вход за этот покерный стол запрещен.
Ну и как бы все в курсе чей УТ? Вега это того же его. И Вега готовится на продажу, возможно даже МТСу. Но это не точно.
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:07
"вновь построенной оптической сети" звучит гордо, даже пафосно.
А сколько территории украины или % населенных пунктов покрывает данная построенная сеть? Офис Укртелекома?
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