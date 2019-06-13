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У вантажних вагонах, які
Укрзалізниця додаватиме до...

У вантажних вагонах, які Укрзалізниця додаватиме до...
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:19

У вантажних вагонах, які Укрзалізниця додаватиме до...

Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці пояснили, для чого планують додавати до складу пасажирських поїздів вантажні вагони. Так, у компанії хочуть перевозити поштові відправлення.

Дивися повний текст У вантажних вагонах, які Укрзалізниця додаватиме до пасажирських поїздів, перевозитимуть посилки.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:19

Ото жирафи... 18-19 років тому багажний вагон був чи не єдиним способом відправити вантаж наприклад зі Львова в Луганськ. І замість того щоб розвинути цю послугу в окремий бізнес, залізничники створювали перепони. Потім на ринку з'явився Автолюкс, пізніше - САТ і багажний вагон став непотрібним.
Taras Rudko
 
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