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У вантажних вагонах, які Укрзалізниця додаватиме до...
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:19
Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці пояснили, для чого планують додавати до складу пасажирських поїздів вантажні вагони. Так, у компанії хочуть перевозити поштові відправлення.
Дивися повний текст У вантажних вагонах, які Укрзалізниця додаватиме до пасажирських поїздів, перевозитимуть посилки
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Додано: Пон 08 лип, 2019 22:19
Ото жирафи... 18-19 років тому багажний вагон був чи не єдиним способом відправити вантаж наприклад зі Львова в Луганськ. І замість того щоб розвинути цю послугу в окремий бізнес, залізничники створювали перепони. Потім на ринку з'явився Автолюкс, пізніше - САТ і багажний вагон став непотрібним.
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