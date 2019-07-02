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У Держстаті повідомили, як
зросла середня зарплата за...

У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:06

У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Дивися повний текст У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за півріччя: де отримують більше.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:07

Працюю водієм швидкої,питання до держстату, звідки такі цифри? Хай вийдуть і спитають у народу а не рахують свої зарплати.
vovar797
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:17

Re: У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за...

vovar797 написав:Працюю водієм швидкої,питання до держстату, звідки такі цифри? Хай вийдуть і спитають у народу а не рахують свої зарплати.
Цифри навіть занижені, через неофіційні доходи
Faceless
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