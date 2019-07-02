Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Дивися повний текст У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за півріччя: де отримують більше.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 07:06
У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за півріччя: де отримують більше.
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:07
Працюю водієм швидкої,питання до держстату, звідки такі цифри? Хай вийдуть і спитають у народу а не рахують свої зарплати.
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:17
Re: У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата за...
Цифри навіть занижені, через неофіційні доходи
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:04
Vovar797
Cогласен с Вами. Цифры к реальности никакого отношения не имеют.
Даже по ТВ некоторые депутаты говорят что идет фальсификация статистики по зарплатам.
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