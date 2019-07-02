Про це сказано у внесеному законопроекті.
Дивися повний текст Нові штрафи за сміття - законопроект.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 07:23
Нові штрафи за сміття - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові штрафи за сміття - законопроект.
Додано: Вів 09 лип, 2019 07:23
А в законопроєкті щось говориться про те, щоб ці штрафи реально стягувалися з порушників, а не так, як зараз?
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