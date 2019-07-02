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Нові штрафи за
сміття - законопроект

Нові штрафи за сміття - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:23

Нові штрафи за сміття - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано у внесеному законопроекті.

Дивися повний текст Нові штрафи за сміття - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:23

А в законопроєкті щось говориться про те, щоб ці штрафи реально стягувалися з порушників, а не так, як зараз?
0mage0
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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