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Німецька промисловість переходить
на неповний робочий день

Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17

Німецька промисловість переходить на неповний робочий день

Пропонуємо до обговорення:
Німецька промисловість очікує зростання числа трудящих, переведених на неповний робочий день.

Дивися повний текст Німецька промисловість переходить на неповний робочий день.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17

Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
k_a_murashev
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