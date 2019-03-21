|
|
Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Німецька промисловість очікує зростання числа трудящих, переведених на неповний робочий день.
Дивися повний текст Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17
Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
-
k_a_murashev
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 13.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор