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Німецька промисловість переходить
на неповний робочий день

Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17

Німецька промисловість переходить на неповний робочий день

Пропонуємо до обговорення:
Німецька промисловість очікує зростання числа трудящих, переведених на неповний робочий день.

Дивися повний текст Німецька промисловість переходить на неповний робочий день.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17

Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
k_a_murashev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:46

статья относится только к перерабатывающей промышленности, а не к Германии в целом... может тенденция есть, но это никто не анализировал - не пристало современному журналисту заморачиваться
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:47

  k_a_murashev написав:Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм

ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:59

Süddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тысячи человек.

Тоесть у них предусмотрен механизм гос. помощи работающим неполный рабочий день. Снимаю шляпу.
А у нас выпускают распоряжение по заводу и добровольно-принудительно переводят всех на 4 рабочих дня в неделю.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:11

  yama написав:
  k_a_murashev написав:Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм

ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...

О 30 евро в час немецкие работяги могут только мечтать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:11

  Gastarbaiter написав:
  yama написав:
  k_a_murashev написав:Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм

ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...

О 30 евро в час немецкие работяги могут только мечтать.

Как и украинские о 7€ в час.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:17

DoooM еще раз цифра условна , имелось ввиду различие в оплате до 5 кратного.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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