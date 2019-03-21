Німецька промисловість очікує зростання числа трудящих, переведених на неповний робочий день.
Дивися повний текст Німецька промисловість переходить на неповний робочий день.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17
Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німецька промисловість переходить на неповний робочий день.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:46
статья относится только к перерабатывающей промышленности, а не к Германии в целом... может тенденция есть, но это никто не анализировал - не пристало современному журналисту заморачиваться
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:47
ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:59
Тоесть у них предусмотрен механизм гос. помощи работающим неполный рабочий день. Снимаю шляпу.
А у нас выпускают распоряжение по заводу и добровольно-принудительно переводят всех на 4 рабочих дня в неделю.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:11
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:11
Как и украинские о 7€ в час.
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:17
DoooM еще раз цифра условна , имелось ввиду различие в оплате до 5 кратного.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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