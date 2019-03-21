|
|
|
Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Німецька промисловість очікує зростання числа трудящих, переведених на неповний робочий день.
Дивися повний текст Німецька промисловість переходить на неповний робочий день
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89707
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:17
Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
-
k_a_murashev
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 13.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:46
статья относится только к перерабатывающей промышленности, а не к Германии в целом... может тенденция есть, но это никто не анализировал - не пристало современному журналисту заморачиваться
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 2958
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:47
k_a_murashev написав:
Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1795 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:59
Süddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тысячи человек.
Тоесть у них предусмотрен механизм гос. помощи работающим неполный рабочий день. Снимаю шляпу.
А у нас выпускают распоряжение по заводу и добровольно-принудительно переводят всех на 4 рабочих дня в неделю.
-
DoooM
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:11
yama написав: k_a_murashev написав:
Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...
О 30 евро в час немецкие работяги могут только мечтать.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 892
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:11
Gastarbaiter написав: yama написав: k_a_murashev написав:
Но "для Украинцев" делают упрощенку с рабочими визами... Ммм
ну вы же не сравнивайте немца который работает условно за 30 евро в час и украинца который работает за 7 евро в час ...
О 30 евро в час немецкие работяги могут только мечтать.
Как и украинские о 7€ в час.
-
DoooM
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:17
DoooM еще раз цифра условна , имелось ввиду различие в оплате до 5 кратного.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1795 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 07:05
DoooM написав:
Süddeutsche Zeitung сообщает, что в феврале 2019 года дополнительные выплаты от государства в связи с переводом на неполный рабочий день получали 44,5 тысячи человек.
Тоесть у них предусмотрен механизм гос. помощи работающим неполный рабочий день. Снимаю шляпу.
А у нас выпускают распоряжение по заводу и добровольно-принудительно переводят всех на 4 рабочих дня в неделю.
У нас могут для "сохранения кадрового персонала" перевести не только на 4-х, а и на 3-х и на 2-х и даже на однодневку.
-
Кузя
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|