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Засновник Huawei обіцяє,
що операційна система...

Засновник Huawei обіцяє, що операційна система...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:42

Засновник Huawei обіцяє, що операційна система...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник і глава китайської компанії Huawei Жень Чженфей впевнений, що нова операційна система HongmengOS буде ліпша, ніж Android.

Дивися повний текст Засновник Huawei обіцяє, що операційна система HongmengOS перевершить Android.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:42

сунь хоньмень в хуавей и живи веселей! ))
Tamagoch
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