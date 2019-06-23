|
|
|
Засновник Huawei обіцяє, що операційна система...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:42
Пропонуємо до обговорення:
Засновник і глава китайської компанії Huawei Жень Чженфей впевнений, що нова операційна система HongmengOS буде ліпша, ніж Android.
Дивися повний текст Засновник Huawei обіцяє, що операційна система HongmengOS перевершить Android
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89692
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:42
сунь хоньмень в хуавей и живи веселей! ))
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 2958
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|211
|
Сер 26 чер, 2019 15:13
EKO
|
|1
|68
|
|
|2
|138
|
|