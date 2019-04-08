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В Україні з'явився новий
сегмент фінансового ринку

В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:51

В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку

Пропонуємо до обговорення:
Продаж складних фінансових інструментів стимулює розвиток інфраструктури системи.

Дивися повний текст В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:51

ничего нового... я в середине 2000-х тоже занимался "консультированием" за 8-10% от суммы )))
Tamagoch
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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