Продаж складних фінансових інструментів стимулює розвиток інфраструктури системи.
Дивися повний текст В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:51
В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:51
ничего нового... я в середине 2000-х тоже занимался "консультированием" за 8-10% от суммы )))
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