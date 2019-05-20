Засновник Amazon Джефф Безос та його дружина Маккензі офіційно оформили розлучення, про яке публічно оголосили у січні 2019 року.
Дивися повний текст Безос офіційно розлучився з Маккензі: вона отримала акції Amazon на $38 млрд.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:53
Безос офіційно розлучився з Маккензі: вона отримала...
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Дивися повний текст Безос офіційно розлучився з Маккензі: вона отримала акції Amazon на $38 млрд.
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:54
Будто это она сама их заработала. Живешь себе в удовольствие. За тебя убирают, готовят, стирают, шмотки тачки бриллианты. А при разводе еще и бонус неплохой.
Как то не честно.
Додано: Сер 17 лип, 2019 00:51
p_a_l а жизнь вообще это несправедливая штука, из череды хороших и плохих событий
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