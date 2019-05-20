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Безос офіційно розлучився з
Маккензі: вона отримала...

Безос офіційно розлучився з Маккензі: вона отримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:53

Безос офіційно розлучився з Маккензі: вона отримала...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Amazon Джефф Безос та його дружина Маккензі офіційно оформили розлучення, про яке публічно оголосили у січні 2019 року.

Дивися повний текст Безос офіційно розлучився з Маккензі: вона отримала акції Amazon на $38 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:54

Будто это она сама их заработала. Живешь себе в удовольствие. За тебя убирают, готовят, стирают, шмотки тачки бриллианты. А при разводе еще и бонус неплохой.
Как то не честно.
p_a_l
 
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p_a_l а жизнь вообще это несправедливая штука, из череды хороших и плохих событий
zzzxxx
 
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