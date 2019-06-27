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Парцхаладзе повідомив, як легалізувати збудовані без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:45
Пропонуємо до обговорення:
*Спрощена процедура прийняття в експлуатацію таких будівель:*
Дивися повний текст Парцхаладзе повідомив, як легалізувати збудовані без дозволу будинки
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:45
Пусть попробует. Бла-бла-бла
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pavebil59
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