*Спрощена процедура прийняття в експлуатацію таких будівель:*
Дивися повний текст Парцхаладзе повідомив, як легалізувати збудовані без дозволу будинки.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:45
Парцхаладзе повідомив, як легалізувати збудовані без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе повідомив, як легалізувати збудовані без дозволу будинки.
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:39
Re: Парцхаладзе повідомив, як легалізувати збудовані без...
Офигеть - нет чтобы создать прозрачные правила, следовать букве закона не допуская самозахватов, самостроев ур0дующих все вокруг, создающее кучу проблем окружающим, все только тем и заняты как легализовать беззаконие. А потом все удивляются почему в дурдоме живем.
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