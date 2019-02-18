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ЄС наполягає на ухваленні
закону про незаконне збагачення

ЄС наполягає на ухваленні закону про незаконне збагачення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:31

ЄС наполягає на ухваленні закону про незаконне збагачення

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз наполягає на необхідності відновлення в Україні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:31

..со стороны действующей укр.власти к ЕС и пр. "партнерам" также в этом ключе стоило бы провозгласить настойчивое ТРЕБОВАНИЕ: после принятия этого пакета законов взять на себя обязательства о немедленной экстрадиции бегущих туда укр.коррупционеров, воров и пр. нечисти, подпадающих по действие этих законов, а также упрощенной процедуре ареста их имущества и возврата капиталов в казну Украины...
maestro71
 
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