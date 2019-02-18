Європейський союз наполягає на необхідності відновлення в Україні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Дивися повний текст ЄС наполягає на ухваленні закону про незаконне збагачення.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:31
ЄС наполягає на ухваленні закону про незаконне збагачення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС наполягає на ухваленні закону про незаконне збагачення.
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:31
..со стороны действующей укр.власти к ЕС и пр. "партнерам" также в этом ключе стоило бы провозгласить настойчивое ТРЕБОВАНИЕ: после принятия этого пакета законов взять на себя обязательства о немедленной экстрадиции бегущих туда укр.коррупционеров, воров и пр. нечисти, подпадающих по действие этих законов, а также упрощенной процедуре ареста их имущества и возврата капиталов в казну Украины...
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