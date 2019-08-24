На нашому каналі "*@Finance_ukr*":https://t.me/Finance_ukr ми розповідаємо про рейтинги роботодавців та зарплати, які отримують українці.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:03
Знайти роботу за допомогою Telegram: ТОП-5 каналів
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Дивися повний текст Знайти роботу за допомогою Telegram: ТОП-5 каналів.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:03
@talent_on - це канал розвиваючого проекту вебінарів Talent ON, де лідери думок, експерти українських і міжнародних компаній та міжнародних організацій діляться досвідом, лайфхаками та стратегіями пошуку роботи. Анонси вебінарів і корисних подій, найактуальніші поради та вакансії від кращих роботодавців.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:00
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