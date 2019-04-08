З початку року в Україні виготовили 2949 автотранспортних засобів.
Дивися повний текст В Україні автовиробництво впало на чверть.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05
В Україні автовиробництво впало на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні автовиробництво впало на чверть.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05
Интересно было бы почитать про количество произведенной техники КрАЗ'ом.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:33
Похоже, если бы производство прекратилось, а заводы снесли, списав из баланса, то убытки автопроизводителей были бы значительно меньше, чем при подобных объемах производства, когда приходится еще и нести расходы на на
з/п/налог на имущество/коммуналку и охрану. ЭТО ПРОСТО ПРОТИВОРЕЧИТ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ.
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