В Україні автовиробництво впало на чверть

Додано: Вів 09 лип, 2019 16:50

Волгарь



Сворачивание производства при падении спроса всегда имеет смысл. А что за налог на имущество? :)



Не всегда чтобы снизить налог на землю ее надо продавать вместе со стоящими на ней зданиями. Электричество, менеджмент, отопление - это все относится к переменным затратам. Их легко можно снизить до нуля. Охрану существенно сократить, так как она не осуществляет пропускной режим (люди же не работают).



Здравый смысл снести автозавод в Украине есть только для России. Их ВАЗы теряют рынок здесь уверенно. Также есть угроза открытия в Украине сразу нескольких заводов по производству электромобилей китайских моделей, которые очень конкурентно-способны не только по цене, но и по техническим характеристикам. Ведь пробег за 300 км от одной зарядки и цена авто при этом менее, чем 20 тысяч долларов очень привлекательны...