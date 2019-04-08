З початку року в Україні виготовили 2949 автотранспортних засобів.
Дивися повний текст В Україні автовиробництво впало на чверть.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05
В Україні автовиробництво впало на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні автовиробництво впало на чверть.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05
Интересно было бы почитать про количество произведенной техники КрАЗ'ом.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:33
Похоже, если бы производство прекратилось, а заводы снесли, списав из баланса, то убытки автопроизводителей были бы значительно меньше, чем при подобных объемах производства, когда приходится еще и нести расходы на на
з/п/налог на имущество/коммуналку и охрану. ЭТО ПРОСТО ПРОТИВОРЕЧИТ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ.
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:50
Волгарь
Сворачивание производства при падении спроса всегда имеет смысл. А что за налог на имущество? :)
Не всегда чтобы снизить налог на землю ее надо продавать вместе со стоящими на ней зданиями. Электричество, менеджмент, отопление - это все относится к переменным затратам. Их легко можно снизить до нуля. Охрану существенно сократить, так как она не осуществляет пропускной режим (люди же не работают).
Здравый смысл снести автозавод в Украине есть только для России. Их ВАЗы теряют рынок здесь уверенно. Также есть угроза открытия в Украине сразу нескольких заводов по производству электромобилей китайских моделей, которые очень конкурентно-способны не только по цене, но и по техническим характеристикам. Ведь пробег за 300 км от одной зарядки и цена авто при этом менее, чем 20 тысяч долларов очень привлекательны...
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