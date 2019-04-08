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В Україні автовиробництво
впало на чверть

В Україні автовиробництво впало на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05

В Україні автовиробництво впало на чверть

Пропонуємо до обговорення:
З початку року в Україні виготовили 2949 автотранспортних засобів.

Дивися повний текст В Україні автовиробництво впало на чверть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:05

Интересно было бы почитать про количество произведенной техники КрАЗ'ом.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:33

З початку року в Україні виготовили 2949 автотранспортних засобів. Це на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

Похоже, если бы производство прекратилось, а заводы снесли, списав из баланса, то убытки автопроизводителей были бы значительно меньше, чем при подобных объемах производства, когда приходится еще и нести расходы на на
з/п/налог на имущество/коммуналку и охрану. ЭТО ПРОСТО ПРОТИВОРЕЧИТ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:37

воно ще є?!?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:50

Волгарь

Сворачивание производства при падении спроса всегда имеет смысл. А что за налог на имущество? :)

Не всегда чтобы снизить налог на землю ее надо продавать вместе со стоящими на ней зданиями. Электричество, менеджмент, отопление - это все относится к переменным затратам. Их легко можно снизить до нуля. Охрану существенно сократить, так как она не осуществляет пропускной режим (люди же не работают).

Здравый смысл снести автозавод в Украине есть только для России. Их ВАЗы теряют рынок здесь уверенно. Также есть угроза открытия в Украине сразу нескольких заводов по производству электромобилей китайских моделей, которые очень конкурентно-способны не только по цене, но и по техническим характеристикам. Ведь пробег за 300 км от одной зарядки и цена авто при этом менее, чем 20 тысяч долларов очень привлекательны...
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:00

С какого периода считали?

Думаю потери будут 99,9 % Если посчитать с того времени когда промпроизводство действительно существовало - потому что 8 автобусов в год это не промпроизводство.
blueiceua
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