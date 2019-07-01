RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У компанії Bolt оцінили розмір
тіньового ринку таксі в...

У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:21

У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в...

Пропонуємо до обговорення:
Місячний оборот ринку таксі у великих містах України досягає сотень мільйонів гривень.

Дивися повний текст У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89698
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:21

скромняга какой-то - средний чек 100 грн. Давеча с Борщаги отправил иностранца на ДВРЗ за 270 на каком-то вонючем "Шансоне". Убер "эконом" показывает столько же
sequence
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 29.12.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:53

  sequence написав:скромняга какой-то - средний чек 100 грн. Давеча с Борщаги отправил иностранца на ДВРЗ за 270 на каком-то вонючем "Шансоне". Убер "эконом" показывает столько же

Недавно водитель Убера рассказывал, что очень много минималок. Барышням лень пройти пол километра-километр по центру, ему по пробкам доехать дольше, чем пешком пройти. С Борщаги до ДВРЗ люди ездят редко. В основном либо по центру либо спальный район - центр. У меня средний чек гдет 160 грн при среднем расстоянии гдет 10 км.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явився новий сегмент фінансового ринку
R2 » Вів 09 лип, 2019 08:51
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 08:51
Tamagoch
"Укренерго" заявляє про загрозу новому ринку електроенергії
R2 » Вів 02 лип, 2019 14:59
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 14:59
nalim
В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії
R2 » Пон 01 лип, 2019 15:00
3 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 11:42
priem_metalla86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12836)
09.07.2019 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.