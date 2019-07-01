Місячний оборот ринку таксі у великих містах України досягає сотень мільйонів гривень.
Дивися повний текст У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в Україні.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 14:21
У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в...
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Дивися повний текст У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в Україні.
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:21
скромняга какой-то - средний чек 100 грн. Давеча с Борщаги отправил иностранца на ДВРЗ за 270 на каком-то вонючем "Шансоне". Убер "эконом" показывает столько же
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:53
Недавно водитель Убера рассказывал, что очень много минималок. Барышням лень пройти пол километра-километр по центру, ему по пробкам доехать дольше, чем пешком пройти. С Борщаги до ДВРЗ люди ездят редко. В основном либо по центру либо спальный район - центр. У меня средний чек гдет 160 грн при среднем расстоянии гдет 10 км.
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