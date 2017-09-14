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Скільки компаній українці
відкрили в Естонії

Скільки компаній українці відкрили в Естонії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:05

Скільки компаній українці відкрили в Естонії

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня по 1 липня українські е-резиденти зареєстрували в Естонії 132 компанії, тоді як в 2014 року - 772.

Дивися повний текст Скільки компаній українці відкрили в Естонії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:06

Тобто лохов все меньше? Странно.
vitali_kalinin
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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