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Скільки компаній українці відкрили в Естонії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:05
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня по 1 липня українські е-резиденти зареєстрували в Естонії 132 компанії, тоді як в 2014 року - 772.
Дивися повний текст Скільки компаній українці відкрили в Естонії
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Додано: Вів 09 лип, 2019 15:06
Тобто лохов все меньше? Странно.
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