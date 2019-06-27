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Зеленський підписав указ про
запровадження 4G по всій...

Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53

Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53

Хотелось бы узнать больше подробностей.
4 G даже в киеве не везде работает.
К тому же вопрос больше касается средсттв на закупку оборудования и т.д. как он будет регулироваться указом президента не очень понятно
blueiceua
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