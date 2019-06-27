Протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53
Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року.
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53
Хотелось бы узнать больше подробностей.
4 G даже в киеве не везде работает.
К тому же вопрос больше касается средсттв на закупку оборудования и т.д. как он будет регулироваться указом президента не очень понятно
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:11
Re: Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
За чей щет банкет?
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