Протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53
Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року.
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:53
Хотелось бы узнать больше подробностей.
4 G даже в киеве не везде работает.
К тому же вопрос больше касается средсттв на закупку оборудования и т.д. как он будет регулироваться указом президента не очень понятно
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:11
Re: Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
За чей щет банкет?
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:32
Имеется в виду именно 800-й диапазон - там волна длинная, а ее проникающая способность - высокая. Таким образом маленьким количеством базовых станций достигается большое покрытие.
Скорости передачи данных будут далекими от максимальных, но при этом достаточными с учетом небольшого количества пользователей в сельской местности.
4G на частоте 800 МГц сможет стабильно выдавать 8-10 Мбит/c, что за глаза для рядового юзера.
Другое дело, что этот диапазон загажен. В основном телевидением, но есть и военные. И расчистить его для мобильных операторов, просто подписав Указ, невозможно. Необходимо провести большую техническую и административную работу.
Хорошо, что воля власти есть. Но это не будет сделано до конца года. Если справятся до конца следующего, то это можно назвать успехом
Додано: Вів 09 лип, 2019 21:14
3g привели бы в порядок.... что МТС, что Киевстар - качество связи плохое.
Монополии......
Национализировать их пора из-за войны с Россией.
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:03
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